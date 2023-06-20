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Ротенберг - об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают всё»

20 Июня 2023 • 16:30 Комментировать

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что нападающий Александр Кокорин после аренды должен был остаться в клубе, но финансовая составляющая взяла верх.

Спортивный деятель отметил, что не хочет сейчас возвращаться к этому, однако он считает, что, если бы он остался, то имел шансы попасть в сборную России.

«Он столько голов назабивал — но деньги решают, оказывается, всё», - приводит слова Ротенберга «Риа Новости».

Напомним, что Кокорин был в аренде в «Сочи» во второй половине сезона-2019/20, в тот момент он принадлежал питерскому «Зениту», а затем перебрался в «Спартак» на правах свободного агента. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Борис Ротенберг Сочи
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