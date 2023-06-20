Калинин: «У меня контракт с «Ростовом» на три года»

Защитник «Ростова» Игорь Калинин высказался о своём будущем в футболке «жёлто-синих».

«У меня контракт с «Ростовом» на три года. Так что логично, что поеду с «Ростовом». Там будем смотреть», — заявил игрок клуба РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт». Также Калинин отметил хорошие отношения с руководством «Ростова», включая главного тренера Валерия Карпина, отпустившего игрока со сборов в связи с рождением дочери.

Напомним, что прошедший сезон Калинин провёл в футболке «Факела». Контракт 27-летнего защитника с «Ростовом» действует до конца сезона 2025/26.