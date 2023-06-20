В «Рубине» заявили, что команда через пять лет должна стать чемпионом РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о глобальных задачах казанского клуба в долгосрочной перспективе.

Спортивный деятель отметил, что через пять лет его команда должны стать чемпионом РПЛ и постарается сделать все возможное для этого. Однако он дал понять, что не может сказать, что «Рубин» в ближайшем сезоне попадёт в первую пятёрку.

«Мы будем двигаться к этому планомерно и достойно играть с такими грандами, как «Зенит» или ЦСКА», - приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-Информ».

Напомним, что «Рубин» спустя год выступлений в Первой лиге вернулся в РПЛ.