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Стипиди: «Чем раньше Промеса арестуют, тем лучше для него самого» эксклюзив

20 Июня 2023 • 16:14 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал заочный приговор нидерландского суда 31-летнему нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу по уголовному делу за нападение с ножом на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах.

- Я думаю, в данный момент для самого «Спартака» и страны это момент не очень хороший. В любом случае, как бы то ни было, если мы сегодня пытаемся вернуться в футбольное сообщество Европы и надеемся, что нас туда примут, то на нас будут оказывать давление по поводу Промеса. И я бы на сегодняшний день так сильно не дорожил им. У каждого, конечно, есть своё мнение. У меня оно такое: сейчас есть более сильные футболисты в этой позиции в том же «Спартаке». Промес – свободный художник, которые включается в игру лишь эпизодически. Может, есть специалисты и покруче, в «Спартаке» особенно, но я своё мнение только что сказал.

Насколько я понимаю, рассчитывать на истечение срока давности Промесу не стоит. Даже если он примет гражданство России, всё равно когда-то он выедет из страны, и его заключат под стражу. По-моему, чем раньше Промеса арестуют, тем лучше для него же самого. Если мы всё время кричим, что с нашими людьми что-то происходит в других странах, и пытаемся их защищать, то почему тогда должны покрывать человека, совершившего правонарушение в Нидерландах, где он живёт и которые является для него родиной? Пусть решают как хотят. «Спартак» же сам не отправит Промеса за границу, правильно? Поэтому он сам прячется. Дел наделал, а теперь скрывается и боится всего.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Квинси Промес
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