Агент Николсона отреагировал на новость, что в услугах его клиента заинтересован «Аль-Ахли»

Агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован клуб «Аль-Ахли».

Ранее агент Тимур Гурцкая в шоу на ютуб-канале «Это футбол, брат!» сообщил, что главный тренер команды «Аль-Ахли» Марко Николич ведёт переговоры с руководством столичного клуба о возможном переходе ямайца.

«Переговоры с Николичем по уходу в «Шабаб Аль-Ахли»? Это неправда», - заявил Портега в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.