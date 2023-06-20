Агент Николсона рассказал, когда форвард присоединится к «Спартаку» на летних сборах

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега рассказал, когда его клиент прибудет на сборы столичного клуба.

«После Золотого кубка КОНКАКАФ у Шамара будет десятидневный отпуск. После этого он уже присоединится к «Спартаку», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Золотой кубок КОНКАКАФ начнётся в ближайшее воскресенье, 25 июня, и продлится до 16 июля.

В последнее время в СМИ появляется информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль готов расстаться со своим нападающим.

Контракт Николсона со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.