Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кирьяков отреагировал на слова Орещука о том, что он мог возглавить «Динамо» в 2016 году эксклюзив

20 Июня 2023 • 15:27 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он мог стать главным тренером московского клуба в 2016 году.

«Я ни с кем не общался. Слышал об интересе, но не более такого. Из руководства со мной никто не контактировал», - сказал Кирьяков.

Сейчас Кирьяков тренирует «Ленинградец». В следующем сезоне клуб будет выступать в Первой лиге. Ранее Кирьяков тренировал юношеские и молодёжную сборные России, тульский «Арсенал» и другие клубы. На протяжении карьеры игрока Кирьяков выступал за «Динамо», «Гамбург», «Карлсруэ» и другие команды.

Напомним, после вылета в ФНЛ в 2016 году «Динамо» возглавил Юрий Калитвинцев. Он выполнил поставленную задачу и вернул клуб в высший дивизион.

Орещук назвал фамилии тренеров, которые могли возглавить «Динамо» в 2016 году

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Кирьяков Роман Орещук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг - об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают всё»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «У меня контракт с «Ростовом» на три года»
16:19 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» заявили, что команда через пять лет должна стать чемпионом РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на новость, что в услугах его клиента заинтересован «Аль-Ахли»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Вьештица оценил уровень Семака
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона рассказал, когда форвард присоединится к «Спартаку» на летних сборах
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Кирьяков отреагировал на слова Орещука о том, что он мог возглавить «Динамо» в 2016 году эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Герта» зимой хотела приобрести форварда «Краснодара» Кордобу слухи
15:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» прокомментировали информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявит о назначении Лички в ближайшие 48 часов слухи
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались об интересе к Конате со стороны «Локомотива»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о планах динамовца Кутицкого эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Ярошике в «Оренбурге»: «Непонятно, почему клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста из России попали в список претендентов на приз Golden Boy
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба может сменить «Краснодар» на турецкий гранд
Все новости
Рекомендуем