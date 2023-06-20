Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он мог стать главным тренером московского клуба в 2016 году.

«Я ни с кем не общался. Слышал об интересе, но не более такого. Из руководства со мной никто не контактировал», - сказал Кирьяков.

Сейчас Кирьяков тренирует «Ленинградец». В следующем сезоне клуб будет выступать в Первой лиге. Ранее Кирьяков тренировал юношеские и молодёжную сборные России, тульский «Арсенал» и другие клубы. На протяжении карьеры игрока Кирьяков выступал за «Динамо», «Гамбург», «Карлсруэ» и другие команды.

Напомним, после вылета в ФНЛ в 2016 году «Динамо» возглавил Юрий Калитвинцев. Он выполнил поставленную задачу и вернул клуб в высший дивизион.

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