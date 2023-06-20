Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Герта» зимой хотела приобрести форварда «Краснодара» Кордобу слухи

20 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

Берлинская в зимнее трансферное окно хотела приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

По данным «РБ Спорта», немецкий клуб обращался к представителям форварда, однако сам колумбиец отказался от этого предложения.

Напомним, что зимой «Гертой» руководил экс-наставник московского» Динамо» Сандро Шварц.

Контракт 30-летнего игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Сегодня, 20 июня, в СМИ появилась информация, что в услугах Кордобы заинтересован турецкий «Галатасарай».

В прошедшем сезоне он за 23 игры в РПЛ отметился 14 забитыми мячами. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Краснодар Джон Кордоба Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг - об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают всё»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «У меня контракт с «Ростовом» на три года»
16:19 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» заявили, что команда через пять лет должна стать чемпионом РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на новость, что в услугах его клиента заинтересован «Аль-Ахли»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Вьештица оценил уровень Семака
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона рассказал, когда форвард присоединится к «Спартаку» на летних сборах
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Кирьяков отреагировал на слова Орещука о том, что он мог возглавить «Динамо» в 2016 году эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Герта» зимой хотела приобрести форварда «Краснодара» Кордобу слухи
15:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» прокомментировали информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявит о назначении Лички в ближайшие 48 часов слухи
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались об интересе к Конате со стороны «Локомотива»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о планах динамовца Кутицкого эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Ярошике в «Оренбурге»: «Непонятно, почему клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста из России попали в список претендентов на приз Golden Boy
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба может сменить «Краснодар» на турецкий гранд
Все новости
Рекомендуем