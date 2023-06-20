Берлинская в зимнее трансферное окно хотела приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

По данным «РБ Спорта», немецкий клуб обращался к представителям форварда, однако сам колумбиец отказался от этого предложения.

Напомним, что зимой «Гертой» руководил экс-наставник московского» Динамо» Сандро Шварц.

Контракт 30-летнего игрока с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Сегодня, 20 июня, в СМИ появилась информация, что в услугах Кордобы заинтересован турецкий «Галатасарай».

В прошедшем сезоне он за 23 игры в РПЛ отметился 14 забитыми мячами.