​В «Ростове» прокомментировали информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко

В прессе появилась информация о том, что в шорт-листе «Локомотива» находится нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Комментарий на этот счёт дал Алексей Рыскин, который занимает должность спортивного директора ростовчан.

«Мы слухи и сплетни вообще не хотим обсуждать, нам это неинтересно. Мы комментируем только конкретные, совершившиеся вещи», - сказал Рыскин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

27-летний Комличенко в сезоне 2022/2023 провёл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 5 миллионов евро.