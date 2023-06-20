Московское «Динамо» объявит о назначении на должность главного тренера Марцела Личку в ближайшие 48 часов.

По данным «Матч ТВ», чешский специалист уже утверждён на работу в новом клубе. Известно, что его место в «Оренбурге» займёт экс-игрок столичного ЦСКА Иржи Ярошик.

45-летний специалист тренировал уральскую команду с 2020 года и смог вывести её в Российскую премьер-лигу, а в прошедшем сезоне «Оренбург» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице с 46 очками в активе, тем самым повторив свой лучший результат в истории.

«Динамо» же в год своего столетия заняло девятое место.