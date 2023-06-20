Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о дальнейших планах игрока.

«Он основной игрок команды, воспитанник клуба. Смысл ему куда-то в аренду уходить? В прошлом сезоне он принял участие почти во всех матчах», - сказал Сафонов сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Кутицкий принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. На сегодняшний день игроку 21 год.

В прошлом сезоне «бело-голубые» заняли девятое место в чемпионате России. В мае Славиша Йоканович покинул должность главного тренера команды. Сейчас коллектив находится в поисках нового наставника. Им может стать Марцел Личка, который хорошо показывал себя в «Оренбурге».