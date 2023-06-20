Мостовой — о Ярошике в «Оренбурге»: «Непонятно, почему клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».

«Это неплохой вариант. С другой стороны, почему бы им не попробовать пригласить российского специалиста? Того же Колыванова, например. Непонятно, почему клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время должен стать новым рулевым «Динамо», а на его место в оренбургский клуб придет Ярошик.

По итогам сезона команда Лички заняла седьмое место в чемпионате России, набрав 46 очков.