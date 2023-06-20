​Два футболиста из России попали в список претендентов на приз Golden Boy

Из года в год итальянская газета Tuttosport вручает награду Golden Boy – её получает лучший молодой футболист. Во вторник издание опубликовало расширенный список из 100 кандидатов на получение награды в 2023 году. В список попали два футболиста из России – Арсен Захарян («Динамо») и Виктор Мелёхин («Ростов»). Также отметим попадание в число претендентов защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Добавим, что в расширенном списке есть Джуд Беллингем, который недаво перебрался из «Боруссии» в «Реал». Есть здесь и такие известные футболисты, как Джамал Мусиала из «Баварии» и Гави из «Барселоны». Именно Гави выиграл этот приз в прошлом году.