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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Мохамед Конате - отличный вариант для «Локомотива» эксклюзив

20 Июня 2023 • 14:31 Комментировать

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

«Ко мне из «Локомотива» никто не обращался, но в целом тут логику руководства понять можно. Три лучших нападающих чемпионата - это Конате, Дзюба и Кордоба. Дзюба и так в «Локомотиве», но он уже возрастной игрок. Так что Конате - отличный вариант. Он купил квартиру в Москве, женился на русской, ребёнок у него русский. Он точно никуда не убежит, контракт не приостановит», — сказал Селюк.

Напомним, в минувшем сезоне Конате стал одним из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги. Он отметился 11 голами и одной результативной передачей в 24 матчах чемпионата. До этого он выступал за «Урал», «Химки», «Тамбов» и другие команды.

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Евро-Футбол.Ру,
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