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​Кордоба может сменить «Краснодар» на турецкий гранд

20 Июня 2023 • 14:24 Комментировать

«Галатасарай» стал чемпионом Турции и получил билет в квалификацию Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно клуб планирует усилиться. Как сообщает турецкий филиал портала transfermarkt, на радаре «львов» оказался нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

По данным источника, «Галатасарай» уже установил контакты с представителями Кордобы. Гранд турецкой Суперлиги готов заплатить за трансфер игрока от 7 до 8 миллионов евро.

Джону Кордобе 30 лет. В 37 официальных матчах за «Краснодар» в сезоне 2022/2023 колумбиец забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Краснодар Джон Кордоба трансферы футбола - лето 2023
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