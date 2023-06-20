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«Ростов» объявил о трансфере Евгения Чернова официально

20 Июня 2023 • 14:22 Комментировать

Экс-защитник «Краснодара» Евгений Чернов заключил полноценный контракт с «Ростовом», за который выступал ранее на правах аренды. О трансфере донской клуб объявил в своем официальном телеграм-канале. Трудовой договор между сторонами рассчитан на три сезона.

«Продолжай в том же духе, Женя! Рады, что ты с нами», — написала пресс-служба «Ростова».

В прошедшем сезоне 30-летний футболист сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и один голевой пас.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от «Спартака» (3-е место) всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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