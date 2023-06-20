Защитник Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове». Напомним, минувший сезон он провел в команде Валерия Карпина на правах аренды, перебравшись из «Краснодара».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 30-летний футболист расторгнет трудовой договор с «быками» и подпишет полноценный контракт с «Ростовом».

В завершившемся сезоне Чернов появился на поле в 23 матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и отдал один голевой пас. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость игрока в один миллион евро.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертую строчку в РПЛ, «Краснодар» оказался шестым.