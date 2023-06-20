Накануне в прессе появилась информация о том, что «Рома» интересовалась голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Сообщалось, что переговоры были сорваны из-за политической позиции американских владельцев клуба Серии А.

Комментарий по поводу этой информации для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал Тьягу Пинту, который работает на должности спортивного директора «Ромы».

«Это абсолютная неправда, понятия не имею, откуда такая информация появилась», - сказал Тьягу Пинту.

Матвею Сафонову 24 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают голкипера в 16 миллионов евро.