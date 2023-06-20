Агент Малкома отреагировал на информацию о переговорах между «Зенитом» и «Ювентусом»

Футбольный агент Гильерме Миранда, который представляет интересы форварда сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего в туринский «Ювентус».

«Я не говорю о спекуляциях. Переговоров нет», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация, что «старая синьора» вступила в переговоры с «сине-бело-голубыми» относительно трансфера 26-летнего южноамериканца.

Трудовой договор Малкома с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.