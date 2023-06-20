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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» выбирает из четырёх форвардов – известны кандидаты

20 Июня 2023 • 13:57 Комментировать

В летнее трансферное окно «Локомотив» рассчитывает усилить линию нападения. В шорт-листе московского клуба находятся четыре форварда, и в настоящий момент «железнодорожники» делают выбор.

По данным «Чемпионата», в списке «Локомотива» находятся Николай Комличенко из «Ростова», Мохамед Конате из «Ахмата», Владислав Сарвели из «Сочи» и Дмитрий Воробьёв из «Оренбурга».

Напомним, что «Локомотив» завершил последний чемпионат России на восьмой позиции. На днях команда вышла из отпуска и прошла медицинское обследование. Старт следующего сезона Премьер-лиги намечен на 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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