«Промес любит потусить, но он не бухает» — Тигиев

Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих дружеских отношениях с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

«Квинси всегда отзывчивый, общительный, на позитиве. Если шел куда-то отдыхать, звал с собой. Он добряк. Промес любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль», — приводит слова Тигиева Legalbet.

В минувшем сезоне 31-летний нидерландец провел 37 матчей с учетом всех турниров, в которых забил 25 мячей и стал автором 10 результативных передач. Трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.