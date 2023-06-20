Магкеев: В «Локомотиве» Кварацхелии много от кого прилетало

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии. Напомним, грузинский футболист выступал за «железнодорожников» в 2019 году с февраля по июнь.

«Хвиче много от кого прилетало. Это нормально. Когда молодой пацан обыгрывает 30-летнего, должен быть готов, что в него вкатятся. В то время никто себе такого, как он, не позволял», — приводит слова Магкеева Sport24.

Игрок отметил, что по Кварацхелии было сразу видно, какой у него талант, но в тот момент тяжело было представить его будущим лидером «Наполи».

В сезоне-2022/23 Кварацхелия забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах во всех турниров. Добавим, что по итогам сезона он был признан лучшим футболистом Серии А.