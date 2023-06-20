​В «Зените» отреагировали на слухи об интересе «Ювентуса» к Малкому

После качественного сезона в «Зените» Малком может пойти на повышение. В прессе появилась информация о том, что 26-летний футболист может перебраться в «Ювентус». Гранд Серии А якобы уже установил контакты по трансферу Малкома.

На вопрос о возможном переходе Малкома в «Ювентус» ответил Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба», - сказал Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Малком в чемпионате России сезона 2022/2023 забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром.