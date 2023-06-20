В «Гамбурге» ответили на вопрос о трансфере защитника «Динамо» Сазонова

В немецком «Гамбурге» отказались дать конкретику по информации о потенциальном трансфере защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.

«Гамбург» заинтересован в переходе Сазонова? Наш клуб не комментирует трансферные слухи», - передает слова представителя клуба издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Сазонов принял участие в 24 поединках, записав на свой счет один забитый мяч. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 2,5 миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице.