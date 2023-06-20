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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Гамбурге» ответили на вопрос о трансфере защитника «Динамо» Сазонова

20 Июня 2023 • 13:35 Комментировать

В немецком «Гамбурге» отказались дать конкретику по информации о потенциальном трансфере защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.

«Гамбург» заинтересован в переходе Сазонова? Наш клуб не комментирует трансферные слухи», - передает слова представителя клуба издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Сазонов принял участие в 24 поединках, записав на свой счет один забитый мяч. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 2,5 миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Динамо Москва Саба Сазонов
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