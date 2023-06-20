​В «Ювентусе» ответили на вопрос об интересе к Малкому

Лидер «Зенита» Малком может покинуть клуб в летнее трансферное окно. В прессе появилась информация о том, что бразилец с российским паспортом интересен «Ювентусу». На вопрос об интересе к Малкому ответили в пресс-службе «старой синьоры».

«Ювентус» заинтересован в переходе Малкома? Мы не комментируем такую информацию», - ответ пресс-службы туринского клуба приводит на своих страницах «Чемпионат».

Как известно, Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона 2022/2023. В 27 матчах РПЛ бразилец записал на свой счёт 23 результативных удара. «Зенит» стал чемпионом страны пятый раз подряд.