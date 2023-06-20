Гордеев уверен, что Игнатов — будущее «Спартака»

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев высказался о полузащитнике «Спартака» Михаиле Игнатове.

«Сейчас мне больше всех нравится Мишка Игнатов. Видно, как он растет и развивается технически. В дальнейшем он может стать лидером на поле. Игнатов — будущее «Спартака», — приводит слова Гордеева Legalbet.

В минувшей кампании 23-летний хавбек принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором четырех результативных передач.

Контракт Игнатова со «Спартаком» рассчитан до конца 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.