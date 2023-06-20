23-летний полузащитник Илья Берковский завершил свои выступления в «Пари НН». Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

«Желаю нижегородцам успехов. Я горжусь тем, что был частью этой команды. Нижний Новгород - прекрасный город, здесь замечательные болельщики. Я всегда буду с теплом вспоминать этот клуб», - прокомментировал уход Берковский.

Напомним, что Илья выступал за «Пари НН» на правах аренды из столичного «Локомотива».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках за нижегородскую команду, в которых не отметился голевыми действиями.