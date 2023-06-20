Рианчо - о приговоре Промеса: «Большой удар по имиджу и репутации «Спартака»

Экс-рулевой московского «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий по поводу ситуации с нидерландским нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

«Очень плохая новость для российского футбола и «Спартака». Это нанесет большой удар по имиджу и репутации «Спартака», ведь Промес - их игрок. Но футболист должен поступить так, как требует закон», - приводятся слова испанского специалиста на страницах «РБ Спорта».

Ранее стало известно, что Промеса осудили на 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата.

Квинси в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Спартака», отметившись 20 голами в Российской премьер-лиге. Контракт нидерландца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года.