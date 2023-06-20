Зделар: «ЦСКА всегда хочет быть на вершине, поэтому наша задача — навязать борьбу «Зениту»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос о возможной борьбе за золотые медали с «Зенитом».

«Мы, ЦСКА, — всегда хотим быть на вершине, поэтому наши задачи на следующий сезон — показывать игру, которую мы демонстрировали этой весной, и навязать борьбу «Зениту», — цитирует Зделара Sport24.

В сезоне-2022/23 сербский футболист принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых получил девять желтых карточек.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Помимо этого, «армейцы» стали обладателями Кубка страны, одолев в Суперфинале «Краснодар».