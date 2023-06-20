Балахнин считает, что Ионов не способен усилить «Ростов»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о возвращении нападающего Алексея Ионова в «Ростов». Ранее футболист уже выступал за донской клуб с 2017 по 2020 год.

«Ионов — опытный футболист, но это точно не усиление команды. Не знаю, насколько он сможет помочь «Ростову». Команде нужны новые игроки, которые принесут качество», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Ионов является хорошим игроком, но он уже не тот, каким был три года назад.

Последние три сезона 34-летний вингер защищал цвета «Краснодара», за который провел 85 матчей, забил 13 мячей и записал на свой счет 10 ассистов.