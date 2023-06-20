«Спартак» ищет нападающего: кто пополнит состав «красно-белых»

Тео Бонгонда

Бронзовый призёр чемпионата России – 2022/23 московский «Спартак» ищет нападающего. Если верить СМИ, то «красно-белые» хотят подписать левоногого вингера на замену Квинси Промесу, у которого могут возникнуть проблемы после решения нидерландского суда, который вынес приговор по уголовному делу футболиста. Помимо этого, «Спартак» ведёт поиски форварда, ведь по данным некоторых источников, рулевой команды Гильермо Абаскаль указал на дверь Шамару Николсону. Сетевое издание «» размышляет, кто мог бы усилить атакующую линию «Спартака» этим летом.

Правый вингер испанского «Кадиса» Бонгонда способен сыграть на левом фланге и в центре поля. Стоимость 27-летнего футболиста из Конго Transfermarkt оценивает в 4 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 4 мяча и отдал 3 ассиста в 32 играх во всех турнирах. Средняя оценка игрока за сезон — 6,59, но стоит отметить, что он не очень удачно выступал на позиции форварда и хавбека. Если взять его оценку на правом фланге атаки, то она составят 7,0. Бонгонда выделяется хорошим дальним ударом после смещения в центр, однако у него есть проблемы с кроссами в штрафную, а ведь это очень важный компонент для игры на фланге. По сообщениям СМИ, «Кадис» хочет получить за нападающего 4-5 миллионов евро, но «Спартак» не хочет платить больше четырёх миллионов.

Мама Бальде

27-летний форвард из государства Гвинея-Бисау, выступающий за французский клуб «Труа». Его рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро, что немного отпугивает представителей «Спартака». Однако сам футболист не прочь попробовать свои силы в России, поэтому в ходе переговоров «Труа» может снизить цену на своего нападающего, который в завершившемся сезоне Лиги 1 наколотил 12 голов в 34 встречах. Отметим, что он способен играть не только в центре атаки, но и на левом фланге. Это скоростной футболист, который любит убегать в контратаки и умеет своими передачами разрывать оборонительные линии соперника. Такой нападающий точно пригодится «Спартаку», но вопрос остаётся только в цене.

Джон Кордоба

Если у «красно-белых» не получится найти усиление в Европе, то можно обратить внимание на футболистов в РПЛ. Кордоба провёл великолепный сезон в «Краснодаре», забив 21 мяч в 37 матчах. Но после такого крутого выступления многие клубы захотят забрать колумбийца. Например, в СМИ уже фигурировали новости об интересе к Кордобе со стороны «Зенита». Трансферная цена форварда оценивается в 11 миллионов евро – весьма солидная сумма для «Спартака», но столичный клуб может попробовать сбить стоимость, хотя сделать это будет не так-то просто.

Мохамед Конате

А вот это очень хороший вариант для команды Абаскаля. 25-летний нападающий стал автором 13 голов и одного ассиста в 28 играх за «Ахмат» в сезоне-2022/23. Агент футболиста уже неоднократно заявлял, что Конате пора идти на повышение, но грозненский клуб не собирается отпускать форварда. Цена форварда, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, поэтому предложение в 3-4 млн от «Спартака» может переубедить «Ахмат», ведь контракт Конате истекает уже следующим летом, и футболист не хочет его продлевать.

Николай Комличенко

Очень хороший вариант для «красно-белых», но не такой бюджетный, как Конате. Форвард провел успешный сезон в «Ростове», наколотив 12 голов в 33 матчах во всех турнирах. Отметим, что он заработал больше всех фолов на себе среди игроков РПЛ (62). Это очень классный навык для форварда. Трансферная стоимость Комличенко составляет 5 млн евро, но вряд ли «Ростов» отдаст его по такой цене, ведь у него действующий контракт до 2026 года.

«Спартаку» обязательно нужно усиление в атакующей линии, но здесь главное — не прогадать. Лучше потратить больше времени на проработку всех вариантов, чтобы не повторилась история с Шамаром Николсоном, за которого «красно-белые» отдали 8 млн евро, но форвард играет мало и не блещет результативными действиями.

Игрок Команда Игры Голы Передачи Трансферная стоимость Контракт Тео Бонгода «Шарлеруа» 32 4 3 4 миллиона евро до лета 2026 года Джон Кордоба «Крансодар» 37 21 10 11 миллионов евро до лета 2025 года Мама Бальде «Труа» 35 12 4 8 миллионов евро до лета 2025 года Мохамед Конате «Ахмат» 28 13 1 2 миллиона евро до лета 2024 года Николай Комличенко «Ростов» 33 12 14 5 миллионов евро до лета 2026 года

Дмитрий Миляев