«Спартак» ищет нападающего: кто пополнит состав «красно-белых»

Тео Бонгонда
Правый вингер испанского «Кадиса» Бонгонда способен сыграть на левом фланге и в центре поля. Стоимость 27-летнего футболиста из Конго Transfermarkt оценивает в 4 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 4 мяча и отдал 3 ассиста в 32 играх во всех турнирах. Средняя оценка игрока за сезон — 6,59, но стоит отметить, что он не очень удачно выступал на позиции форварда и хавбека. Если взять его оценку на правом фланге атаки, то она составят 7,0. Бонгонда выделяется хорошим дальним ударом после смещения в центр, однако у него есть проблемы с кроссами в штрафную, а ведь это очень важный компонент для игры на фланге. По сообщениям СМИ, «Кадис» хочет получить за нападающего 4-5 миллионов евро, но «Спартак» не хочет платить больше четырёх миллионов.
Мама Бальде
27-летний форвард из государства Гвинея-Бисау, выступающий за французский клуб «Труа». Его рыночная стоимость оценивается в 8 миллионов евро, что немного отпугивает представителей «Спартака». Однако сам футболист не прочь попробовать свои силы в России, поэтому в ходе переговоров «Труа» может снизить цену на своего нападающего, который в завершившемся сезоне Лиги 1 наколотил 12 голов в 34 встречах. Отметим, что он способен играть не только в центре атаки, но и на левом фланге. Это скоростной футболист, который любит убегать в контратаки и умеет своими передачами разрывать оборонительные линии соперника. Такой нападающий точно пригодится «Спартаку», но вопрос остаётся только в цене.
Джон Кордоба
Если у «красно-белых» не получится найти усиление в Европе, то можно обратить внимание на футболистов в РПЛ. Кордоба провёл великолепный сезон в «Краснодаре», забив 21 мяч в 37 матчах. Но после такого крутого выступления многие клубы захотят забрать колумбийца. Например, в СМИ уже фигурировали новости об интересе к Кордобе со стороны «Зенита». Трансферная цена форварда оценивается в 11 миллионов евро – весьма солидная сумма для «Спартака», но столичный клуб может попробовать сбить стоимость, хотя сделать это будет не так-то просто.
Мохамед Конате
А вот это очень хороший вариант для команды Абаскаля. 25-летний нападающий стал автором 13 голов и одного ассиста в 28 играх за «Ахмат» в сезоне-2022/23. Агент футболиста уже неоднократно заявлял, что Конате пора идти на повышение, но грозненский клуб не собирается отпускать форварда. Цена форварда, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, поэтому предложение в 3-4 млн от «Спартака» может переубедить «Ахмат», ведь контракт Конате истекает уже следующим летом, и футболист не хочет его продлевать.
Николай Комличенко
Очень хороший вариант для «красно-белых», но не такой бюджетный, как Конате. Форвард провел успешный сезон в «Ростове», наколотив 12 голов в 33 матчах во всех турнирах. Отметим, что он заработал больше всех фолов на себе среди игроков РПЛ (62). Это очень классный навык для форварда. Трансферная стоимость Комличенко составляет 5 млн евро, но вряд ли «Ростов» отдаст его по такой цене, ведь у него действующий контракт до 2026 года.
«Спартаку» обязательно нужно усиление в атакующей линии, но здесь главное — не прогадать. Лучше потратить больше времени на проработку всех вариантов, чтобы не повторилась история с Шамаром Николсоном, за которого «красно-белые» отдали 8 млн евро, но форвард играет мало и не блещет результативными действиями.
|Тео Бонгода
|«Шарлеруа»
|32
|4
|3
|4 миллиона евро
|до лета 2026 года
|Джон Кордоба
|«Крансодар»
|37
|21
|10
|11 миллионов евро
|до лета 2025 года
|Мама Бальде
|«Труа»
|35
|12
|4
|8 миллионов евро
|до лета 2025 года
|Мохамед Конате
|«Ахмат»
|28
|13
|1
|2 миллиона евро
|до лета 2024 года
|Николай Комличенко
|«Ростов»
|33
|12
|14
|5 миллионов евро
|до лета 2026 года
Дмитрий Миляев
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