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Ротенберг: «Дзюба обижен на Санкт-Петербург, ведь больше не играет за «Зенит»

20 Июня 2023 • 12:52 Комментировать

Наставник хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал критику со стороны форварда Артёма Дзюбы в адрес петербургского «Зенита».

«Дзюба просто обижен на Санкт‑Петербург. Когда он здесь играл за «Зенит», то говорил всё по‑другому. Теперь у Дзюбы есть сильная обида на Санкт‑Петербург, потому что он не играет больше за «Зенит», - приводятся слова Ротенберга на официальном сайте «Матч ТВ».

Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год. С февраля текущего года 34-летний нападающий выступает за московский «Локомотив». В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём провел 11 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Роман Ротенберг
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