Тикнизян рассказал, как отреагировал на интерес со стороны «Реал Сосьедада»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал Сосьедад».

«Мне сообщали о таком интересе. Отреагировал максимально спокойно, писать могут что угодно. Пока не будет конкретики, для меня это вода. Я про это даже не думаю», — заявил Тикнизян Metaratings.

По сведениям источника, «Реал Сосьедад» планирует предложить за 24-летнего футболиста два миллиона евро, однако «железнодорожники» не собираются отпускать Тикнизяна за такую сумму.

Трудовой договор защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 млн евро.