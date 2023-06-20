«Оренбург» на сборах сыграет с клубами из Ирана и Азербайджана

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», поведал о планах команды на предсезонные сборы, которые состоятся в Турции.

«У нас уже есть договоренность со спарринг-партнерами, хотя это и непросто было сделать. Сыграем против клубов Ирана и Азербайджана. Ближе к началу сборов все объявим», - передает слова Андреева издание «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшее время команду должен покинуть главный тренер Марцел Личка. На его место сватают Иржи Ярошика.