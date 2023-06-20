«Ростов» усилился еще одним полузащитником. Как информирует пресс-служба «жёлто-синих», ряды команды пополнил 31-летний хавбек Роман Акбашев. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Ранее Роман выступал за «КАМАЗ», «Динамо» (Киров), «Авангард» (Курск), «Волгарь», «Рубин» и «Нефтехимик». Последним клубом полузащитника был воронежский «Факел». За эту команду он провел 108 поединков, записав на свой счет 22 забитых мяча и 22 голевые передачи.

Напомним, что ранее «Ростов» объявил о возвращении в клуб полузащитника Алексея Ионова.

Минувший сезон команда Карпина завершила на четвертом месте.