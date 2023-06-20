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Магкеев: «Зенит»? Для меня нет клубов, в которые я бы категорически отказался переходить

20 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Слышал про их интерес. Но на тот момент меня все устраивало в «Локомотиве», и я попросил своего агента — если нет никакой конкретики, чтобы до меня это не доходило и не отвлекало», — цитирует Магкеева Sport24.

Футболист отметил, что для него футбол является профессией, поэтому нет таких команд, в которые он отказался бы переходить.

Контракт 24-летнего Магкеева с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2,5 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Станислав Магкеев
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