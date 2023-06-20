Канчельскис: «Ионов и Набабкин будут играть, пока в РПЛ не найдутся хорошие молодые игроки»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался касательно возвращения хавбека Алексея Ионова в «Ростов».

«А есть альтернатива? Где наша молодежь? Та самая, которая проигрывает белорусам 1:5. Такие, как Ионов и Набабкин, будут играть долго, пока в РПЛ не найдутся хорошие молодые игроки», - передает слова Канчельскиса издание «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 20 июня, «Ростов» объявил о возвращении 34-летнего Ионова в команду. С опытным футболистом был подписан контракт до середины 2025 года.

По итогам минувшего сезона «жёлто-синие» финишировали на четвертом месте в РПЛ.