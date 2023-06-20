Агент: «У Янку больше нет контракта с «Ахматом»

Траян Гергишан, агент нападающего Габриэля Янку, сообщил о том, что румынский футболист расторг контракт с «Ахматом» и продолжит выступать у себя на родине.

«Габриэль Янку будет играть в Румынии. У нас больше нет контракта с «Ахматом», — цитирует агента Metaratings.

В минувшем сезоне Янку выступал за «Херманнштадт» на правах аренды. В составе румынской команды 29-летний вингер провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Ахмату» Янку принадлежал с января 2021 года. В футболке грозненского клуба футболист провёл в общей сложности 14 встреч и забил в них два мяча.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах. От призовой тройки команда из Грозного отстала всего на четыре балла.