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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Янку больше нет контракта с «Ахматом»

20 Июня 2023 • 11:37 Комментировать

Траян Гергишан, агент нападающего Габриэля Янку, сообщил о том, что румынский футболист расторг контракт с «Ахматом» и продолжит выступать у себя на родине.

«Габриэль Янку будет играть в Румынии. У нас больше нет контракта с «Ахматом», — цитирует агента Metaratings.

В минувшем сезоне Янку выступал за «Херманнштадт» на правах аренды. В составе румынской команды 29-летний вингер провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Ахмату» Янку принадлежал с января 2021 года. В футболке грозненского клуба футболист провёл в общей сложности 14 встреч и забил в них два мяча.   

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах. От призовой тройки команда из Грозного отстала всего на четыре балла.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Херманнштадт Габриэль Янку Траян Гергишан
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