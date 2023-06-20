ЦСКА поздравил братьев Березуцких с днём рождения

Сегодня, 20 июня, день рождения отмечают Василий и Алексей Березуцкие. Пресс-служба московского ЦСКА поздравила братьев с праздником.

«Братьям Березуцким – 41! Поздравляем Василия и Алексея с днём рождения!» - гласит сообщение в официальном телеграм-канале «армейского» клуба.

Напомним, что Алексей выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год - он сыграл за «армейский» коллектив 502 поединков, забил 11 мячей и сделал десять результативных передач. Василий выступал за первую команду ЦСКА с 2002 по 2018 год. На его счету 531 матч, 14 голов и 19 ассистов.

В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в РПЛ.