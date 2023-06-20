Агент подтвердил, что следующий сезон Крамарич проведёт в России

Матей Шкегро, агент полузащитника «Браво» Мартина Крамарича, подтвердил, что в ближайшее время 25-летний словенец перейдёт в российский клуб.

Ранее сообщалось, что новой командой Крамарича станет «Сочи».

«Крамарич действительно проведёт следующий сезон в России, но я не имею права распространяться на эту тему. Давайте дождёмся официального объявления о переходе», — приводит слова агента Metaratings.

В минувшем сезоне Крамарич провёл за «Браво» 32 матча, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает словенского футболиста в 500 тысяч евро.