Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о тюремном сроке Промеса

Российский специалист Андрей Чернышов, поработавший в московском «Спартаке», отреагировал на судебный вердикт нападающему «народной команды» Квинси Промесу. В Нидерландах форварда приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

«Не думаю, что стоит давать российский паспорт тому, кто у себя в стране приговорен к тюремному сроку. Надо решить все вопросы, связанные с обвинительным заключением, а затем можно подумать и о паспорте», - передает слова наставника Betonmobile.ru.

Трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до середины следующего года. В минувшем розыгрыше чемпионата России нидерландец провел 27 матчей и отметился 20 забитыми мячами.