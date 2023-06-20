Известно, когда решится судьба Юрана в «Пари НН»

Стало известно, когда руководство «Пари НН» объявит решение о судьбе главного тренера команды Сергея Юрана. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, вердикт будет вынесен в среду, 21 июня, во время заседания совета директоров.

Напомним, что «Пари НН» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги и участвовал в переходных матчах против «Родины». Нижегородцы победили соперника по сумме двух поединков (3:0, 0:2) и сохранили прописку в элитном дивизионе.

Юран занимает пост главного тренера команды с апреля нынешнего года.