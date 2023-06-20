Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известно, когда решится судьба Юрана в «Пари НН»

20 Июня 2023 • 10:59 Комментировать

Стало известно, когда руководство «Пари НН» объявит решение о судьбе главного тренера команды Сергея Юрана. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, вердикт будет вынесен в среду, 21 июня, во время заседания совета директоров.

Напомним, что «Пари НН» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги и участвовал в переходных матчах против «Родины». Нижегородцы победили соперника по сумме двух поединков (3:0, 0:2) и сохранили прописку в элитном дивизионе.

Юран занимает пост главного тренера команды с апреля нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
12:52 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг: «Дзюба обижен на Санкт-Петербург, ведь больше не играет за «Зенит»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, как отреагировал на интерес со стороны «Реал Сосьедада»
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» на сборах сыграет с клубами из Ирана и Азербайджана
12:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о новом трансфере официально
12:08 · Россия. Первая лига
В «Алании» сообщили об интересе к Дзагоеву
12:00 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Зенит»? Для меня нет клубов, в которые я бы категорически отказался переходить
11:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Ионов и Набабкин будут играть, пока в РПЛ не найдутся хорошие молодые игроки»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Янку больше нет контракта с «Ахматом»
11:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил братьев Березуцких с днём рождения
11:18 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что следующий сезон Крамарич проведёт в России
11:07 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о тюремном сроке Промеса
10:59 · Россия. Премьер-лига
Известно, когда решится судьба Юрана в «Пари НН»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Галактионов объяснил нам концепцию игры, раньше всё было хаотично»
10:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ионовым официально
10:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Голубович назвал лучшую команду России
Все новости
Рекомендуем