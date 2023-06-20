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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев: «Галактионов объяснил нам концепцию игры, раньше всё было хаотично»

20 Июня 2023 • 10:58 Комментировать

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что изменил в команде тренер Михаил Галактионов, возглавивший «железнодорожников» в ноябре прошлого года.

Напомним, после первой части минувшего сезона «Локомотив» находился в зоне стыковых матчей турнирной таблицы РПЛ, однако весной сумел подняться на восьмую строчку, потерпев лишь одно поражение в 13 турах.

По словам Магкеева, «Локомотив» прибавил за счёт того, что во время зимних сборов Галактионов сумел донести до своих подопечных концепцию игры.

«Михаил Михайлович объяснил нам концепцию игры, и у нас в головах появилось понимание — как и во что играть. Прежде было слишком хаотично: у одного тренера одно мнение, у второго — другое», — цитирует Магкеева Sport24.

Отметим, что прошедший сезон Галактионов начинал на посту наставника «Пари НН». Ранее он также работал с молодёжной сборной России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Станислав Магкеев
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