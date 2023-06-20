«Ростов» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Краснодара» Алексеем Ионовым на два года.

Отметим, что в период с 2017 по 2020 год Ионов уже защищал цвета ростовчан, после чего перешёл в «Краснодар».

«Добро пожаловать домой, Лёша!» — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 34-летний Ионов провёл за «Краснодар» 38 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Помимо «Краснодара» и «Ростова», в карьере Ионова были «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Кубань». В составе команды из Санкт-Петербурга вингер выигрывал чемпионат России в 2010 году.