Игрок «Химок» Голубович назвал лучшую команду России

Защитник подмосковных «Химок» Петар Голубович высказался об уровне петербургского «Зенита». По его мнению, уровень игроков «сине-бело-голубых» сильно отличается от других команд РПЛ.

«Зенит» - лучшая команда России. Уровень футболистов отличается. Когда они играют, то наслаждаются процессом, а не страдают на поле. В любой момент «Зенит» может забить. Реально сильные ребята», - приводит слова легионера издание «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. На втором месте финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».