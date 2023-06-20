Голубович: «Российская лига — это шестой по силе чемпионат в мире»

Защитник «Химок» Петар Голубович высказался об уровне чемпионата России.

По мнению 28-летнего серба, РПЛ является шестой по силе лигой в мире.

«Есть Англия, Германия, Италия — тут всё понятно. Но я считаю, что российская лига идёт следом за топ-5, это шестой по силе чемпионат в мире», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что несмотря на массовый отъезд легионеров, в России есть много своих талантов, у которых появилась возможность себя проявить.

В минувшем сезоне Голубович провёл за «Химки» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что подмосковный клуб не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола и следующий сезон проведёт в Первой лиге.