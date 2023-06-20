Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Локомотива» Магкеев рассказал о том, как мог перейти в «Марсель»

20 Июня 2023 • 09:48 Комментировать

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о своём несостоявшемся переходе во французский «Марсель».

По словам 24-летнего футболиста, «Марсель» проявлял к нему интерес в 2021 году, однако серьёзная травма, полученная Магкеевым в игре против «Химок», помешала этому переходу состояться.

«Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился», — приводит слова Магкеева Sport24.

В минувшем сезоне Магкеев провёл за «Локомотив» 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Станислав Магкеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
10:59 · Россия. Премьер-лига
Известно, когда решится судьба Юрана в «Пари НН»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Галактионов объяснил нам концепцию игры, раньше всё было хаотично»
10:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ионовым официально
10:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Голубович назвал лучшую команду России
10:24 · Россия. Премьер-лига
Голубович: «Российская лига — это шестой по силе чемпионат в мире»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Магкеев — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «На этих «прогнозах» все обожглись в начале предыдущего сезона»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Магкеев рассказал о том, как мог перейти в «Марсель»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Агкацев — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Думаю, это слухи»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Деменко высказался о тюремном сроке Промеса 1
08:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Афанасьев высказался о приговоре Промеса
07:58 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Дебют Малкома за сборную вдохновит других бразильцев «Зенита»
07:50 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил перспективы Жиркова в роли тренера
07:38 · Россия. Премьер-лига
Шмаров дал совет «Спартаку» по ситуации с Промесом
07:33 · Россия. Премьер-лига
Мор высказался о тюремном сроке Промеса
07:28 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Дзюба для меня в тройке лучших нападающих РПЛ»
Все новости
Рекомендуем