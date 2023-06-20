Защитник «Локомотива» Магкеев рассказал о том, как мог перейти в «Марсель»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о своём несостоявшемся переходе во французский «Марсель».

По словам 24-летнего футболиста, «Марсель» проявлял к нему интерес в 2021 году, однако серьёзная травма, полученная Магкеевым в игре против «Химок», помешала этому переходу состояться.

«Я хорошо сыграл матч против них в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился», — приводит слова Магкеева Sport24.

В минувшем сезоне Магкеев провёл за «Локомотив» 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.