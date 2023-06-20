Агкацев — о возможном переходе Сперцяна в «Аякс»: «Думаю, это слухи»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о возможном переходе своего одноклубника Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее сообщалось, что клуб из Амстердама сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке 23-летнего полузащитника.

«Эдик — один из главных лидеров команды, «Краснодару» не хочется терять таких качественных футболистов. Не слышал ничего об интересе «Аякса» к Сперцяну. Думаю, это слухи», — цитирует Агкацева Sport24.

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.