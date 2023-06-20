Экс-игрок «Спартака» Деменко высказался о тюремном сроке Промеса

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко дал комментарий касательно ситуации с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года лишения свободны за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Вряд ли «Спартак» расторгнет контракт с Промесом. Команда поддержит его. Одно дело в Нидерландах решения принимать, другое дело в России. Единственное, для Промеса туда дбудет закрыта дорога», - передает слова Деменко «Газета.Ру».

Промес связан контрактом со «Спартаком» до середины следующего года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Квинси провел 27 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами.