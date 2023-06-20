Экс-игрок «Спартака» Афанасьев высказался о приговоре Промеса

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Афанасьев отреагировал на новость о том, что форвард «красно-белых» Квинси Промес приговорен судом Амстердама на 1,5 года за нападение двоюродного брата с ножом.

«Мы не знаем всех нюансов, чтобы судить. Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Квинси, ведь мы не знаем ситуации. Что делать «Спартаку»? Это уже дело клуба, пусть решает руководство», - передает слова Афанасьева издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нидерландский нападающий поучаствовал в 37 поединках за «красно-белых» во всех турнирах, записав на свой счет 25 голов и десять результативных передач.